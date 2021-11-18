Docudays UA запустил серию лекций о документальном кино

Это новый формат работы онлайн кинотеатра, который поможет углубиться в историю документального кино.

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA запустил серию лекций о документальном кино "DOCU/КЛАСС: Какие фильмы мы смотрим?"

В прес-срилизе указано, что лекторий о документальном кино "DOCU/КЛАСС: Какие фильмы мы смотрим?" на docuspace.org – это новый формат работы онлайн-кинотеатра, который поможет углубиться в историю документального кино, исследовать особенности построения нарратива, специфику отношений режиссера/ки и героя/героини и узнать о современных тенденциях в документальном кино.

"Мы решили создать небольшой, но практический курс лекций, который поможет постичь и структурировать свои знания о разнообразии документального кино. Три рассказа о трех различных аспектах современной документалистики на примере фильмов, которые можно посмотреть в течение сентября-декабря во время Путешествующего фестиваля в вашем регионе или просто на docuspace.org “DOCU/КЛАСС: Какие фильмы мы смотрим?” - это онлайн-курс для тех, кто хочет найти свое любимое документальное кино", - отмечает Юлия Коваленко, программер Docudays UA.

Лекторами курса являются: культурный менеджер и куратор кинопрограмм Ольга Бирзул, киновед, руководитель киноархива Довженко-Центра Александр Телюк и киножурналист-фрилансер Алекс Малышенко.

С 13 ноября и до конца месяца по субботам в доступе будет появляться следующая лекция по курсу.

Сейчас доступна первая лекция Ольги Бирзул, культурного менеджера и куратора кинопрограмм, под названием "Ничего правдивого и все на самом деле: эксперименты с формой".

Кинодокументалистика, как настоящая революционерка, прошла сложный путь борьбы за свою независимость, вопреки традициям, стереотипам и предубеждениям. Она выросла из обычной хроники и этнографических зарисовок, попала в сети пропагандистов, но в конце концов отстояла свое право на художественную интерпретацию, а не объективное изображение действительности. Эта лекция станет не только указателем в разнообразном поле режиссерских экспериментов, но и на примере конкретных фильмов из программы 18 Странствующего Docudays UA подробно расскажет о жанрах, методах и приемах современного неигрового кино.

Расписание лекций:

20 ноября | "Документирование насилия: этическое испытания в неигровом кино» (Александр Телюк)

Обратившись к идеям Дзиги Вертова, Андре Базена и Сьюзен Зонтаг, мы попытаемся поразмышлять, как документалистике удавалось в разное время решать проблему этического показа сцен жестокости и смерти на экране.

27 ноября | "Это все теперь история: как неигровое кино показывает реальные события?" (Алекс Малышенко)

Предлагаем вам узнать больше о том, из чего состоят неигровые истории и как их рассказывают. А после лекции самостоятельно изучать этот невероятный мир документалистики.

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