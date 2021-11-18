Фильм Сенцова получил две награды Стокгольмского международного кинофестиваля

Фильм "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова стал победителем Стокгольмского международного кинофестиваля и получил "Бронзового коня" за лучший фильм. Кроме того, исполнитель главной роли Сергей Филимонов победил в номинации "Лучший актер".

Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

Решение приняло конкурсное жюри во главе с афганским режиссером Сахрой Карими, которую в августе 2021 года Украина эвакуировала из Афганистана.

Украинский режиссер Олег Сенцов в 2014 году был арестован роSSийскими оккупационными властями, а в августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному делу - за поджог дверей офиса и окна местного отделения "Единой РоSSии". В РФ его обвинили в создании на территории Крыма "террористического сообщества".