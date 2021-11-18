Фильм Сенцова получил две награды Стокгольмского международного кинофестиваля

"Носорог" выиграл "Бронзового коня".

Фильм Сенцова получил две награды Стокгольмского международного кинофестиваля
Фото: stockholmfilmfestival.se

Фильм "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова стал победителем Стокгольмского международного кинофестиваля и получил "Бронзового коня" за лучший фильм. Кроме того, исполнитель главной роли Сергей Филимонов победил в номинации "Лучший актер".

Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

Решение приняло конкурсное жюри во главе с афганским режиссером Сахрой Карими, которую в августе 2021 года Украина эвакуировала из Афганистана.

Украинский режиссер Олег Сенцов в 2014 году был арестован роSSийскими оккупационными властями, а в августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному делу - за поджог дверей офиса и окна местного отделения "Единой РоSSии". В РФ его обвинили в создании на территории Крыма "террористического сообщества".

7 сентября 2019 между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РоSSии сограждан, в частности Олег Сенцов и Роман Сущенко, а также 24 моряка, которых РоSSия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.



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