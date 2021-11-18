В харьковском метро конфликт из-за неправильного ношения масок закончился стрельбой

На станции "Госпром" Харьковского метрополитена вечером 17 ноября произошла стрельба, к которой привел конфликт из-за неправильного ношения масок.

Об этом сообщили в прокуратуре и местной полиции.

44-летний бывший работник налоговой милиции в вагоне метро сделал замечание группе студентов за то, что они неправильно, по его мнению, надели маски. Студенты в ответ начали ругаться в адрес мужчины.

На платформе "Госпрома" конфликт обострился, студенты начали толкать мужчину. После этого бывший налоговик достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу 23-летнего студента.

Мужчина объяснил свои действия необходимой самообороной.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Досудебное расследование осуществляется подразделением дознания отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, что в Украине действует карантин, правила которого обязывают пассажиров общественного транспорта носить маски во время поездок. Правильно одетая маска должна закрывать нос и рот.