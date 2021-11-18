Четверо детей и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Винницкой области

На учете в социальных службах семья не стояла.

В селе Марьяновка Винницкой области (Хмельницкий район) в четверг, 18 ноября, в результате отравления угарным газом погибли четверо детей и двое взрослых.

Об этом сообщило "Суспильне" со ссылкой на спикера областного управления ГСЧС Александра Кутового.

В свою очередь спикер Национальной полиции Виннитчины Анна Олейник рассказала, что в доме обнаружили тела 44-летнего мужа и его 34-летней жены, а также четырех детей: 11, 9, 8 и 6 лет.

"На учете в социальных службах семья не стояла. В семье 5 детей. Старший 14-летний сын в этот день ночевал у бабушки. Когда парень шел в школу, то зашел домой, где обнаружил погибших", - сказала она.

Угарный газ – продукт неполного сгорания различных видов топлива, древесины, мусора и т.д. У него нет запаха, он бесцветный, поэтому его невозможно почувствовать.

Случаи отравления угарным газом происходят вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов, печного отопления и пренебрежения правилами безопасности.

Напомним, что вечером 17 ноября в селе Медисовка недалеко от Теофиполя (Хмельницкая область) в результате пожара в частном доме погибли четыре маленьких ребенка. Старшему было всего шесть лет.

В связи с этими трагическими случаями ГСЧС призвала родителей не оставлять детей без присмотра взрослых, объяснять им элементарные правила безопасного поведения, следить за состоянием и исправностью электросети, не оставлять электроприборы без присмотра, использовать только сертифицированные обогреватели и печное отопление.