Четыре ребенка погибли в результате пожара в селе на Хмельнитчине

Старшему было шесть лет, самый маленький был еще младенцем.

Фото: km.dsns.gov.ua

В среду, 17 ноября, в селе Медисовка недалеко от Теофиполя (Хмельницкая область) в частном одноэтажном доме произошел пожар, в результате которого погибли четыре маленьких ребенка. Старшему ребенку было шесть лет.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Руководитель ГУ ГСЧС в Хмельницкой области Эдуард Братко на срочном брифинге в четверг рассказал, что хозяева дома погасили огонь сами, до прибытия спасателей.

Предварительной причиной пожара считается грубое нарушение правил эксплуатации печного отопления. Прокурор области Алексей Олейник объяснил, что огонь возник в детской комнате, где родители не закрыли печку, откуда и началось возгорание.

Семья была относительно благополучной, на учете не стояла.

Фото: km.dsns.gov.ua

Фото: km.dsns.gov.ua

Фото: km.dsns.gov.ua

Фото: km.dsns.gov.ua

"Семья переехала сюда больше двух лет назад. К неблагополучным мы их никогда не относили, хотя наблюдали за ними, потому что это была многодетная семья - четверо детишек. Детей водили в садик. Но замечания [к семье] поступали. Сказать, чтобы они пили – не пили стабильно, как некоторые, но за отцом наблюдалось", - рассказала староста села Людмила Бишук.

В отношении родителей детей возбуждено уголовное дело по статье 166 (злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком) и ст.270 (нарушение правил пожарной безопасности) Уголовного кодекса.

Уже установлено, что отец в день трагедии вернулся с работы в состоянии алкогольного опьянения. Во время трагедии взрослые спали в другой комнате. Почувствовав запах дыма, они очнулись и вынесли детей на улицу, но спасти их не смогли.

При этом выпивший отец вместо того, чтобы позвонить на номер 101 пожарным, набрал 104 (аварийная служба газа). Это привело к задержке выезда спасателей.

"Расстояние в 15 километров мы проехали за 17 минут, автомобиль туда летел. Я думаю, что шансов спасти этих детей у нас не было, к сожалению", – заявил Братко.