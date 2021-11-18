В Николаеве застрелили бизнесмена

Убийца скрылся, бросив ружье в нескольких кварталах от места преступления.

Фото: ГУ НП в Николаевской области

В Николаеве вечером в среду, 17 ноября, был застрелен бизнесмен.

По данным местной полиции, убийство произошло около 20.15 на Сенной улице. На месте происшествия правоохранители обнаружили труп с огнестрельным ранением и еще одного раненого мужчину.

Охотничье ружье, из которого вероятно стрелял убийца, нашли во дворе многоэтажки в нескольких кварталах от места преступления. На нем обнаружили пятна крови, ружье отправили на экспертизу.

Фото: ГУ НП в Николаевской области

Полиция открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство) и ввела в городе специальную операцию по розыску убийцы.

По данным местного издания "Новости-N", личность убитого уже установлена, это 51-летний бизнесмен Игорь Плиндык. На человека с таким именем в едином реестре юридических лиц зарегистрированы ряд компаний в Николаеве и области.

Фото: ГУ НП в Николаевской области

Фото: ГУ НП в Николаевской областиі

Напомним, что 16 ноября в городе Рубежное Луганской области был убит патрульный полицейский. По подозрению в преступлении задержали его коллегу.