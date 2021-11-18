За сутки в Украине обнаружили более 20 тысяч случаев COVID-19

Выздоровели почти столько же человек.

В среду, 17 ноября, в Украине зафиксировали 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы 3 907 больных, 752 больных умерли. От ковида излечились 19 633 человека.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Наибольшее количество случаев пришлось на Днепропетровскую область (1892), Киев (1483), Запорожскую (1240), Донецкую (1203) и Полтавскую (1100) области.

Регион Подтверждены Зарегистрированы умершие Выздоровели Активные больные всего за сутки всего за сутки всего за сутки всего на 100 тыс. нас. Украина 3284008 20591 79506 752 2704217 19633 500285 1313,6 г. Київ 283880 1483 7055 47 242386 829 34439 1161,5 Винницкая 96647 929 2435 19 79167 399 15045 977,4 Волынская 88057 685 1806 20 73650 656 12601 1223,2 Днепропетровская 219941 1892 7069 103 172288 2000 40584 1282,7 Донецкая 145035 1203 4170 52 125303 1324 15562 828,6 Житомирская 128723 816 2832 14 107802 715 18089 1502,8 Закарпатская 75400 462 1920 11 64683 252 8797 702,2 Запорожская 161923 1240 3958 44 128793 2142 29172 1736,5 Ивано-Франковская 116360 819 2724 22 98374 743 15262 1117,8 Киевская 165593 976 3843 42 142698 1033 19052 1069,2 Кировоградская 27340 214 1123 9 22600 110 3617 389,7 Луганская 54971 330 1859 14 42658 269 10454 1554,8 Львовская 201618 1021 5143 37 161863 708 34612 1380,8 Николаевская 101033 900 2824 25 84263 964 13946 1250,0 Одесская 221260 1055 4834 54 167412 1278 49014 2064,8 Полтавская 116925 1100 2846 41 94111 879 19968 1445,5 Ровенская 114853 656 1922 13 100725 832 12206 1060,2 Сумская 120293 549 2354 31 102277 966 15662 1473,4 Тернопольская 99103 467 1856 9 87155 540 10092 974,2 Харьковская 229143 759 5215 47 188939 537 34989 1320,6 Херсонская 74113 370 2322 24 50806 446 20985 2049,6 Хмельницкая 131404 941 2762 20 111350 838 17292 1382,5 Черкаска 112307 729 1960 19 94154 374 16193 1364,4 Черновицкая 113608 258 2710 16 92002 271 18896 2100,1 Черниговская 84478 737 1964 19 68758 528 13756 1394,9

За сутки от COVID-19 вакцинировались 298 тысяч человек, из них 109 тысяч получили первую дозу прививки.

Напомним, что в понедельник в Украине подтвердили 16 тысяч случаев коронавирусной болезни, а во вторник – почти 19 тысяч.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 13 ноября, заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Такое же заключение на прошлой неделе обнародовала рабочая группы НАНУ по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.