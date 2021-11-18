Полицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в Рубежном

Подозреваемый собирался уехать на территорию РоSSийской Федерации. По пути к пункту пересечения границы полицейского задержали.

Следователи ГБР объявили 24-летнему полицейскому о подозрении в убийстве патрульного в Рубежном Луганской области. Ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

Вчера в городе Рубежное в Луганской области убили 24-летнего патрульного Александра Фахруддинова. Инспектор находился в очередном наряде на охраняемом объекте. Утром руководство нашло его мертвым, а табельное оружие полицейского исчезло.

Отмечается, что правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

"Правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался патрульный коллега.

Чтобы избежать ответственности за совершенное, сотрудник УПП собирался пересечь границу и попасть на территорию РоSSийской Федерации. По пути к пункту пересечения полицейского задержали. В содеянном он признался и показал, где спрятал орудие убийства. Мотив преступления устанавливается", – говорится в сообщении.

Рубежное находится возле города Северодонецка, административного центра Луганской области на период временной оккупации Луганска.

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