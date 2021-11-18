?На Закарпатье открыли пункт вакцинации для владельцев фейковых сертификатов

Анонимный кабинет вакцинации начал работу в Ужгороде. На улице Восточной, 4/1 от коронавируса могут вакцинироваться люди, которые внесены в систему как вакцинированные, но прививки не получили.

Об этом сообщил врач-инфекционист Виктор Петров, передает Суспильне.

В анонимном кабинете смогут привиться и те, кто имеет фейковую бумажную справку о COVID-вакцинации. Открыт он и для людей, которые намерены вакцинироваться анонимно.

"Для того чтобы вакцинироваться, даже не нужно будет указывать свои личные данные, в частности, фамилию, имя, отчество, дату рождения, свой телефон. Чтобы можно было каким-то образом вести медицинскую документацию, необходимо будет придумать либо номер, либо имя и подписать информированное согласие, которое вы будете должны отдать медицинскому работнику для того, чтобы он получил юридическое право ввести вам вакцину", - рассказал врач.

По его словам, в анонимном кабинете есть все одобренные Минздравом вакцины. Кабинет будет работать круглосуточно и без записи.

Инициатива по внедрению такого проекта в Закарпатье принадлежит руководителю кафедры социальной работы Ужгородского национального университета профессору Федору Шандру. По его словам, в области было проведено социологическое исследование, и в настоящее время в Закарпатье насчитывается 4 тысячи фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

По мнению ученого, теперь люди, совершившие ошибку и купившие фальшивый сертификат о вакцинации, получили шанс это исправить и спасти свою жизнь и здоровье, сообщает ZAXID.NET.

Напомним, в Украине с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом" и "красном" уровнях эпидопасности. Для перемещений по Украине автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом нужно иметь подтверждение своей ковид-безопасности.

С 8 ноября такие же документы требуют у педагогов и чиновников, в противном случае их отстраняют от работы и лишают зарплаты.

Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде его принять.