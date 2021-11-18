В Херсонской области СБУ накрыла банду рэкетиров, которые выбивали у фермера миллион гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу в Херсонской области. Злоумышленники занимались вымогательством средств с местного предпринимателя и угрожали ему физической расправой.

Группировка состояла из украинцев и иностранцев, выходцев из Армении, информирует пресс-центр СБУ .

Они потребовали от местного предпринимателя-фермера 1,2 млн грн. За эту сумму обещали "не трогать" потерпевшего и членов его семьи.

Поскольку предприниматель отказывался платить злоумышленникам, они избили его и отобрали автомобиль. Затем потребовали переписать машину на своих подельников. Чтобы "жертва" не обратилась к стражам порядка, начали угрожать членам его семьи.

В конце концов, потерпевший обратился в СБУ и под контролем спецслужбы передал злоумышленникам указанную сумму. Всех членов группировки задержали "на горячем".

Им готовится уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разоблачение злоумышленников проводили сотрудники СБУ в АР Крым.

Ранее Полиция Чехии сообщила о задержании банды украинских рэкетиров. Подозреваемые требовали деньги от других украинцев, живущих в Чехии.