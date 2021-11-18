Житель Белой Церкви с топором угрожал взорвать дом газом

Полиция Киевской области во вторник, 16 ноября, задержала жителя Белой Церкви, который в неадекватном состоянии угрожал взорвать дом газом и кидался на стражей порядка с топором.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Вечером 16 ноября в полицию обратился житель Белой Церкви и сообщил, что его 55-летний дядя ведет себя крайне агрессивно. На месте происшествия правоохранители установили, что злоумышленник находится в квартире с ножом и топором в руках, ругается и обещает нанести вред всем окружающим. Патрульные пытались зайти в квартиру с помощью штурмового щита, однако мужчина начал бросать стеклянные банки в сторону работников полиции, выкрикивал угрозы убийством, сокращал дистанцию и замахивался топором, несколько раз попав в штурмовой щит", - рассказали в полиции.

На место происшествия вызвали полицейских из полка особого назначения, захвативших мужчину штурмом.

Задержанному может грозить лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или даже пожизненное заключение по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).