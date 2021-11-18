Киев решил возобновить очное обучение в школах с 22 ноября

Киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС решила возобновить очное обучение в школах с понедельника, 22 ноября.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - заявил он.

Напомним, что школы в Киеве не работают с 23 октября. Первую неделю школьники находились на каникулах, а затем обучение возобновилось в дистанционном режиме. Местные власти решили закрыть все школы, включая начальные классы, несмотря на показатели вакцинации в них.

Такой подход подвергся критике, поскольку государство не запрещает работу школ даже в "красных" зонах, если 100% персонала в них вакцинированы от коронавируса. Более того, с 8 ноября невакцинированных педагогов разрешили отстранять от работы.

16 ноября МОН обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного образовательного процесса в школах, поскольку "социализация, живое общение, более высокая скорость и качество усвоения учебного материала возможны только при очном формате".