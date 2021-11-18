?Полиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин

Полиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пять женщин.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора и санитарку заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, во время пожара в частном доме престарелых "Тепло любимых" произошел пожар. Погибли пять женщин. Предварительно установлено, что они могли отравиться угарным газом.

Всего в доме проживали 30 человек от 75 до 89 лет, из которых 23 - лежачие больные.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в этом году был совершен 41 мониторинговый визит в частные учреждения разных типов. Из них 29 - в частные гериатрические пансионаты с целью мониторинга соблюдения прав находящихся там лиц. В 90% таких визитов было зафиксировано нарушение противопожарных норм.

В июле в Кривом Роге произошел пожар в пансионате для престарелых. На момент возгорания внутри дома находились 25 человек: 22 жителя пансионата и трое медработников. Их спасли. Жертв и пострадавших не было.

В январе в Харькове загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара были обнаружены тела 15 погибших. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей.