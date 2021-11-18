Полиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин

Ранее задержали также администратора заведения.

?Полиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин
Фото: Людмила Денисова

Полиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пять женщин.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора и санитарку заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, во время пожара в частном доме престарелых "Тепло любимых" произошел пожар. Погибли пять женщин. Предварительно установлено, что они могли отравиться угарным газом.

Всего в доме проживали 30 человек от 75 до 89 лет, из которых 23 - лежачие больные.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в этом году был совершен 41 мониторинговый визит в частные учреждения разных типов. Из них 29 - в частные гериатрические пансионаты с целью мониторинга соблюдения прав находящихся там лиц. В 90% таких визитов было зафиксировано нарушение противопожарных норм.

В июле в Кривом Роге произошел пожар в пансионате для престарелых. На момент возгорания внутри дома находились 25 человек: 22 жителя пансионата и трое медработников. Их спасли. Жертв и пострадавших не было.

В январе в Харькове загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара были обнаружены тела 15 погибших. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей.

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