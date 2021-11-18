Солистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальнике

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая за время участия в телепроекте "Танцы со звездами" сильно похудела. Как отметила сама исполнительница, сбросить ей удалось более 20 килограммов. К тому же останавливаться на достигнутом звезда не собирается.

В личном аккаунте в Инстаграм Александра Зарицкая постоянно демонстрирует свою постройневшую фигуру. На этот раз она показала кадры из бани. Она запечатлела себя в джакузи, отметив: "Максимальный релакс", а после показала, как бомбочкой прыгает в бассейн. Солистка группы KAZKA надела раздельный черный купальник: плавки с завышенной линией талии и топ.

Говоря о своем похудении Александра Зарицкая признается, что результат не связан только с танцами – это было бы просто невозможно. Помимо тренировок с Юрием Мешковым, певица ходила в бассейн и бегала, а также полностью пересмотрела свое питание.

"Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками… С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу", — отметила Александра Зарицкая.

Напомним, солистка KAZKA Александра Зарицкая призналась, какие у нее отношения с партнером по “Танцам со звездами“.