Адель призналась, как познакомилась с новым бойфрендом

Адель в 2019 году развелась с музыкальным продюсером Саймоном Коннеки, с которым воспитывает 9-летнего сына. Артистка тяжело пережила разрыв и впала в депрессию, но она смогла взять себя в руки, написала новый музыкальный альбом, похудела почти на 50 килограммов и даже нашла любовь.

В интервью Опре Уинфри успешная британская певица рассказала о том, как встретилась со спортивным агентом Ричем Полом, и почему именно он покорил ее сердце.

Для того чтобы встретить правильного мужчину и построить крепкие отношения, Адель обратилась за помощью к психотерапевту. Выяснилось, что из-за детских травм исполнительница сама же и разрушала все свои романы.

"Я находилась в поисках настоящего счастья. Мой психотерапевт сказал мне, что нужно разобрать проблемы с моим отцом. Чего я раньше избегала. Мои отношения с мужчинами всю жизнь были такими: ты сделаешь мне больно, поэтому я сначала сделаю тебе больно. Эта токсичная схема и мешала мне обрести счастье", — рассказала Адель.

Звезда начала работать над своими проблемами, ходить на свидание и исправляться. Она занялась собой, села на диету и начала заниматься спортом, посещала все больше вечеринок, где и встретила своего нынешнего бойфренда.

"Я была немного пьяна, подошла к нему и спросила: "Хочешь стать моим агентом? Сейчас я спортсменка". Он единственный танцевал, когда все остальные просто сидели без дела", — отметила Адель.

Исполнительница призналась, что ее покорило то, что Рич Пол не боится быть в центре внимания, и его не смущает, что он попадает в объективы папарацци, в отличие от других мужчин, с которыми она ранее встречалась.

Примечательно то, что в браке Адель практически не появлялась на публике и не посещала светских мероприятий, а сейчас она старается вести более активный образ жизни и чаще делиться с фанатами фото и видео из своей жизни.

Напомним, похудевшая на 45 кг Адель впервые за пять лет снялась в новом клипе.