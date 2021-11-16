В Киеве у здания Святошинского суда стреляли в мужчину

В Святошинском районе Киева , на улице Мельниченко, неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину из пистолета.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"На улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. На место немедленно выехала скорая, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также были ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя. Пострадавшему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Для розыска и задержания злоумышленника введена специальная операция и ориентированы все подразделения полиции.

СМИ сообщают, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. По данным источников "Интерфакс-Украина", он – ранее судимый гражданин Грузии.

На улице Мельниченко расположены здания Киево-Святошинского районного суда Киевской области и Сервисного центра Министерства внутренних дел, а с другой – усадебная жилая застройка.