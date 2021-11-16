В Киеве у здания Святошинского суда стреляли в мужчину
Неизвестный стрелял из автомобиля.
В Святошинском районе Киева, на улице Мельниченко, неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину из пистолета.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"На улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. На место немедленно выехала скорая, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также были ориентированы наряды патрульных полицейских для остановки транспортного средства и задержания правонарушителя. Пострадавшему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
Для розыска и задержания злоумышленника введена специальная операция и ориентированы все подразделения полиции.
СМИ сообщают, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. По данным источников "Интерфакс-Украина", он – ранее судимый гражданин Грузии.
На улице Мельниченко расположены здания Киево-Святошинского районного суда Киевской области и Сервисного центра Министерства внутренних дел, а с другой – усадебная жилая застройка.
Напомним, 16 октября в Днепровском районе Киева неизвестные обстреляли автобус и скрылись. В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался.