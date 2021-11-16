В Днепре во время пожара в доме престарелых погибли пять женщин

В городе Днепр произошел пожар в доме престарелых, в результате которого погибли пять человек.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

"16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет. По предварительной информации, они могли умереть в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

Тела направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Открыто производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы. Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора заведения. Продолжается следствие.

Напомним, в июле в Кривом Роге произошел пожар в пансионате для престарелых. На момент возгорания внутри дома приходилось 25 человек: 22 жителя пансионата и трое медработников. Их спасли. Жертв и пострадавших не было.