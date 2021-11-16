От коронавируса умер харьковский скульптор Гурбанов

Сейфаддин Гурбанов ушел из жизни в Турции. Ему было 59 лет.

16 ноября на 60-м году ушел из жизни харьковский скульптор, народный художник Украины, доцент кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Сейфаддин Гурбанов.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

"Работы Сейфаддина Гурбанова во многом определили нынешний скульптурный вид Харькова. "Скрипач на крыше", "Первая учительница", "Инспектор ГАИ", "Семь чудес Харькова" и многие другие не оставляют равнодушным никого: порой они просто заставляют улыбнуться, иногда - задуматься о вечном", - цитирует пресс-служба слова городского головы Харькова Игоря Терехова.

Местное издание Newsroom пишет, что скульптор скончался в Турции. Причиной внезапной смерти стала коронавирусная болезнь.

Фото: wikipedia.org/wiki "Скрипач на крыше" в Харькове

Фото: wikipedia.org Памятник Григорию Сковороде в Любляне

Фото: kyivcity.gov.ua Памятник Муслиму Магомаеву в Киеве

Сейфаддин Гурбанов Али оглы родился 19 октября 1962 года в Нахичеване Азербайджанской ССР. В 1989 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт.

Почетный гражданин Харьковской области, награжденный почетным знаком Харьковского областного совета "Слобожанская слава", международным орденом "Святая София", международной наградой "Сократ" британского университета в Оксфорде.