От коронавируса умер харьковский скульптор Гурбанов
Сейфаддин Гурбанов ушел из жизни в Турции. Ему было 59 лет.
16 ноября на 60-м году ушел из жизни харьковский скульптор, народный художник Украины, доцент кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Сейфаддин Гурбанов.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.
"Работы Сейфаддина Гурбанова во многом определили нынешний скульптурный вид Харькова. "Скрипач на крыше", "Первая учительница", "Инспектор ГАИ", "Семь чудес Харькова" и многие другие не оставляют равнодушным никого: порой они просто заставляют улыбнуться, иногда - задуматься о вечном", - цитирует пресс-служба слова городского головы Харькова Игоря Терехова.
Местное издание Newsroom пишет, что скульптор скончался в Турции. Причиной внезапной смерти стала коронавирусная болезнь.
Сейфаддин Гурбанов Али оглы родился 19 октября 1962 года в Нахичеване Азербайджанской ССР. В 1989 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт.
Почетный гражданин Харьковской области, награжденный почетным знаком Харьковского областного совета "Слобожанская слава", международным орденом "Святая София", международной наградой "Сократ" британского университета в Оксфорде.
Автор ряда памятников в Харькове (нобелевскому лауреату Илье Мечникову, архитектору Алексею Бекетову, "Скрипач на крыше", "Первая учительница", "Инспектор ГАИ", "Древо жизни"), памятника Муслиму Магомаеву в Киеве, Григорию Сковороде в Любляне (Словения) и другие. Является автором государственных и международных наград: "Золотой ягуар", "Европейское качество", "Высшая проба", "Золотой меркурий", "1000-летие".