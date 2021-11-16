В Рубежном убили полицейского
Преступник скрылся с табельным оружием патрульного.
В городе Рубежное в Луганской области убит полицейский.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует", - говорится в сообщении.
По неофициальной информации, убийство произошло около одной из школ города.
На место происшествия прибыли работники Государственного бюро расследований, следственно-оперативная группа Национальной полиции, сотрудники патрульной полиции и внутренней безопасности.
В городе начали полицейскую операцию по обнаружению и задержанию убийцы.
Рубежное находится возле города Северодонецка, административного центра Луганской области на период временной оккупации Луганска.