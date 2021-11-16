В Рубежном убили полицейского

В городе Рубежное в Луганской области убит полицейский.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует", - говорится в сообщении.

По неофициальной информации, убийство произошло около одной из школ города.

На место происшествия прибыли работники Государственного бюро расследований, следственно-оперативная группа Национальной полиции, сотрудники патрульной полиции и внутренней безопасности.

В городе начали полицейскую операцию по обнаружению и задержанию убийцы.

Рубежное находится возле города Северодонецка, административного центра Луганской области на период временной оккупации Луганска.