В Рубежном убили полицейского

Преступник скрылся с табельным оружием патрульного.

В Рубежном убили полицейского
Фото: Макс Левин

В городе Рубежное в Луганской области убит полицейский.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия есть следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствует", - говорится в сообщении.

По неофициальной информации, убийство произошло около одной из школ города.

На место происшествия прибыли работники Государственного бюро расследований, следственно-оперативная группа Национальной полиции, сотрудники патрульной полиции и внутренней безопасности.

В городе начали полицейскую операцию по обнаружению и задержанию убийцы.

Рубежное находится возле города Северодонецка, административного центра Луганской области на период временной оккупации Луганска.

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