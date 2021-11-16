Фильм о войне с Россией "Мать Апостолов" получил четыре награды на фестивале в Италии

Менее чем через год после премьеры фильм получил уже 25 наград.

Украинский фильм "Мать Апостолов" режиссера Зазы Буадзе получил гран-при и еще три награды на кинофестивале в Италии.

Фестиваль Terni Film Festival проходил 6-14 ноября в итальянском городе Терни.

Как сообщает Театральный центр "Слово и голос", лента "Мать Апостолов" получила гран-при фестиваля в номинации "Лучший фильм", а также награду экуменического жюри Ватикана и награду за лучший саундтрек авторов Романа Григорива и Ильи Разумейко. Исполнительницу главной роли Наталью Половинку признали лучшей актрисой.

Награды получили лично режиссер фильма Заза Буазе и актриса Наталья Половинка.

Фото: facebook.com/wordandvoice Исполнитель главной роли в драме "Мать Апостолов" Наталья Половинка

Всего фильм менее чем через год после премьеры получил уже 25 наград, в том числе в США , Канаде и Испании .

"Каждая победа нашего фильма – это шаг к победе в этой войне", - сказала Наталья Половинка.

Фестиваль Terni Film Festival организуется Институтом теологических и историко-социальных исследований ISTESS, епархией Терни-Нарни-Амелия и Епископальной конференции Умбрии под патронатом Папского совета по культуре. Почетный президент фестиваля - кинорежиссер Кшиштоф Занусси.

"Мать Апостолов" - украинская военная драма 2020 года, премьера в Украине состоялась 3 декабря. Лента снята по реальным событиям, происходившим на востоке Украины в 2014 году. Она рассказывает о безмерной материнской любви.

По сюжету мать в поисках сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированной территорией, попадает на войну и проходит опасные испытания ради его спасения.

Режиссер – Заза Буадзе, сценаристы – Ратха Макеенкова и Заза Буадзе, продюсер Дмитрий Овечкин. В ролях: Наталья Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский. Фильм снят студией "Золотое Руно" при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины.