Ковидом в Украине за сутки заболело на 5,6 тыс. меньше украинцев, чем выздоровело

В понедельник, 15 ноября, в Украине подтвердили 16 308 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 1 168 детей и 327 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера было госпитализировано 2 264 человека, преодолели болезнь 21 914 человек, 838 пациентов с коронавирусом скончались.

Больше всего случаев коронавирусной болезни 11 ноября подтвердили на Днепропетровщине (1 635) и Одесщине (1 549), в Киеве (1 481), Запорожской (1 084) и Полтавской (1 000) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 244 749 человек, выздоровели от коронавируса 2 664 373 человек, от осложнений ковида умерли 77 985 украинцев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

Вчера власти констатировали стабилизацию ситуации с COVID-19 в течение последних двух недель. По словам Дениса Шмыгаля на совещании в Офисе президента, Украина уже вышла на плато заболеваемости.

Вечером Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19.