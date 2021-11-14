В результате беспорядков в эквадорской тюрьме погибли 68 человек

Ранения получили более 20 заключенных.

Фото: ЕРА/UPG

Вследствие беспорядков в эквадорской тюрьме Литораль в городе Гуаякиль погибли 68 человек, более 20 человек получили ранения.

Об этом пишет reuters.com.

Именно в этой тюрьме в конце сентября этого года было убито 119 заключенных после самого ужасного инцидента тюремного насилия в стране.

Правительство возложило ответственность за новые стычки на банды торговцев наркотиками, борющимися за контроль над тюрьмами. Беспорядки начались после увольнения главаря одной из банд, заявил губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена.

Фото: ЕРА/UPG

Бойню, начавшуюся в пятницу, 12 ноября, взяли под контроль 14 ноября, когда в тюрьму вошла полиция.

Фото: ЕРА/UPG

Отметим, тюремная система Эквадора в последние годы оказалась в центре внимания из-за переполненности тюрем и плохих санитарных и бытовых условий для заключенных.

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил в сентябре 60-дневное чрезвычайное положение в пенитенциарной системе, что высвободило государственное финансирование и обеспечило военную помощь для контроля за тюрьмами.

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