В результате беспорядков в эквадорской тюрьме погибли 68 человек
Ранения получили более 20 заключенных.
Вследствие беспорядков в эквадорской тюрьме Литораль в городе Гуаякиль погибли 68 человек, более 20 человек получили ранения.
Об этом пишет reuters.com.
Именно в этой тюрьме в конце сентября этого года было убито 119 заключенных после самого ужасного инцидента тюремного насилия в стране.
Правительство возложило ответственность за новые стычки на банды торговцев наркотиками, борющимися за контроль над тюрьмами. Беспорядки начались после увольнения главаря одной из банд, заявил губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена.
Бойню, начавшуюся в пятницу, 12 ноября, взяли под контроль 14 ноября, когда в тюрьму вошла полиция.
Отметим, тюремная система Эквадора в последние годы оказалась в центре внимания из-за переполненности тюрем и плохих санитарных и бытовых условий для заключенных.
Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил в сентябре 60-дневное чрезвычайное положение в пенитенциарной системе, что высвободило государственное финансирование и обеспечило военную помощь для контроля за тюрьмами.