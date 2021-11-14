Во Львове эвакуировали отдел полиции из-за сообщения о заминировании

Псевдоминеру грозит 6 лет за решеткой.

Во Львове правоохранители разоблачили злоумышленника, предоставившего ложное сообщение о заминировании городского отдела полиции.

Об этом сообщили в областной полиции Львовской области.

13 ноября в полночь в полицию поступило анонимное сообщение о том, что отдел полиции на Сыхове во Львове заминирован.

На месте происшествия работали: следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.

Правоохранители обследовали помещение и близлежащую территорию – взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские в течение нескольких часов установили личность анонима, предоставившего ложное сообщение о заминировании", - говорится в сообщении.

Им оказался 36-летний львовянин. По его словам, в полицию он позвонил по телефону, находясь в нетрезвом состоянии.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Напомним, в январе 2020 года в Виннице мужчина "ради развлечения" угрожал заминировать отделение полиции.

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