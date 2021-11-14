Пэрис Хилтон впервые вышла замуж: кто ее избранник

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон вышла замуж за своего одногодку - 40-летнего бизнесмена Картера Реум. Это первый брак светской львицы. Новость о замужестве Перис Хилтон облетела весь мир и стала топовой на этой неделе.

40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж: кто ее избранник

40-летняя Хилтон трижды за свою жизнь была помолвлена, но так ни разу связывала себя узами брака. И вот 11 ноября произошло знаковое событие в ее жизни - она вышла замуж.

Свадебное торжество прошло в поместье Бель-Эйр, которое принадлежит ее покойному дедушке. На мероприятии присутствовали голливудские знаменитости, такие как Эмма Робертс, Эшли Бенсон, певица Биби Рекса, а также подруга Перис - Ким Кардашьян.

На своей странице в Instagram Перис Хилтон опубликовала фото в свадебном платье и написала: "Мое навсегда начинается сегодня".

40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж: кто ее избранник

Перис Хилтон и Картер Реум знакомы около 15 лет, однако их близкие отношения завязались только год назад. Уже в феврале этого года возлюбленный Перис Хилтон сделал ей предложение.

Известно, что в этом году звезда активно занялась процессом искусственного оплодотворения. Хилтон поделилась, что заморозила свои яйцеклетки и мечтает родить близнецов.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Билла Гейтса вышла замуж за наездника из Египта.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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