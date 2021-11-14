В Украине зафиксировали еще 14 490 новых случаев ковида
Летальных случаев – 403.
За субботу, 13 ноября, в Украине зафиксировали 14 490 новых случаев короновируса, в частности, заболели 1 069 детей и 135 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 630), Харьковской (1 050), Запорожской (1 029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.
Летальных исходов – 403.
Также за минувшие сутки госпитализировано 4 881 человек, поправилось 11 146 человек.
За сутки проведено 77 713 тестирований: методом ПЦР – 36 308, методом ИФА – 7 940, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 465.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 447 случаев;
Винницкая область – 525 случаев;
Волынская область – 293 случая;
Днепропетровская область – 1 630 случаев;
Донецкая область – 793 случая;
Житомирская область – 542 случая;
Закарпатская область – 313 случаев;
Запорожская область – 1 029 случаев;
Ивано-Франковская область – 511 случаев;
Киевская область – 533 случая;
Кировоградская область – 139 случаев;
Луганская область – 83 случая;
Львовская область – 535 случаев;
Николаевская область – 724 случая;
Одесская область – 979 случаев;
Полтавская область – 709 случаев;
Ровенская область – 377 случаев;
Сумская область – 619 случаев;
Тернопольская область – 393 случая;
Харьковская область – 1 050 случаев;
Херсонская область – 259 случаев;
Хмельницкая область – 646 случаев;
Черкасская область – 371 случай;
Черновицкая область – 205 случаев;
Черниговская область – 785 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 3 217 639 человек, выздоровело - 2 631 240, зафиксировано 76 705 летальных исходов и проведено 15 225 531 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 12 ноября, в Украине зафиксировали 23 572 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 622 ребенка и 436 медработников. Летальных исходов – 695.