В Украине зафиксировали еще 14 490 новых случаев ковида

За субботу, 13 ноября, в Украине зафиксировали 14 490 новых случаев короновируса, в частности, заболели 1 069 детей и 135 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 630), Харьковской (1 050), Запорожской (1 029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

Летальных исходов – 403.

Также за минувшие сутки госпитализировано 4 881 человек, поправилось 11 146 человек.

За сутки проведено 77 713 тестирований: методом ПЦР – 36 308, методом ИФА – 7 940, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 465.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 447 случаев;

Винницкая область – 525 случаев;

Волынская область – 293 случая;

Днепропетровская область – 1 630 случаев;

Донецкая область – 793 случая;

Житомирская область – 542 случая;

Закарпатская область – 313 случаев;

Запорожская область – 1 029 случаев;

Ивано-Франковская область – 511 случаев;

Киевская область – 533 случая;

Кировоградская область – 139 случаев;

Луганская область – 83 случая;

Львовская область – 535 случаев;

Николаевская область – 724 случая;

Одесская область – 979 случаев;

Полтавская область – 709 случаев;

Ровенская область – 377 случаев;

Сумская область – 619 случаев;

Тернопольская область – 393 случая;

Харьковская область – 1 050 случаев;

Херсонская область – 259 случаев;

Хмельницкая область – 646 случаев;

Черкасская область – 371 случай;

Черновицкая область – 205 случаев;

Черниговская область – 785 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 3 217 639 человек, выздоровело - 2 631 240, зафиксировано 76 705 летальных исходов и проведено 15 225 531 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 12 ноября, в Украине зафиксировали 23 572 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 1 622 ребенка и 436 медработников. Летальных исходов – 695.