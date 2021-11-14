Елена Кравец рассказала, как с мужем посещает психотерапевта

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец призналась, что в ее отношениях с супругом Сергеем наступил кризис, который им помогает преодолеть психотерапевт.

“Наши отношения никогда не будут прежними“: Елена Кравец рассказала, как с мужем посещает психотерапевта

Елена и Сергей Кравец в браке уже 19 лет. Они воспитывают троих детей — 18-летнюю дочь Машу и пятилетних двойняшек Катю и Ваню.

В интервью программе "Твій день" Елена Кравец рассказала, что спустя годы, ее отношения с супругом не такие, какие были раньше. Актриса сравнивает периоды отношений с периодами в игре, проходя каждый из которых ты приобретаешь новые навыки семейной жизни.

"Мне кажется, что каждый период трансформирует тебя. И наши отношения уже никогда не будут такими, как в начале. И это очень интересно. Мне нравится тот уровень игры, на котором мы сейчас с Сергеем живем. У нас были определенные кризисы и принятие друг друга. Сейчас мы вышли на такой ровный путь и я понимаю, что таким его еще не знаю", - отметила Кравец.

“Наши отношения никогда не будут прежними“: Елена Кравец рассказала, как с мужем посещает психотерапевта

Елена Кравец рассказала, что они с супругом раньше посещали психотерапевта вместе, а сейчас перешли к индивидуальной терапии. По словам актрисы, это положительно отразилось на качестве отношений в семье.

"Для меня основной критерий — это легкость. Когда ты не думаешь, какой тебе нужно быть. Ты знаешь, что тебя любой примут в этой семье", — говорит актриса "Квартала 95".


Ранее сообщалось, как Елена Кравец провела с мужем отпуск в Карпатах.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Кирилловке убили сына известного бизнесмена, отец утверждает, что за украинский языкВ Кирилловке убили сына известного бизнесмена, отец утверждает, что за украинский язык
Надя Дорофеева экстренно попала в больницу и отменила концерт в ЕгиптеНадя Дорофеева экстренно попала в больницу и отменила концерт в Египте
В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинацииВ Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации
В Киеве выявили 625 больных коронавирусом, 42 человека скончалисьВ Киеве выявили 625 больных коронавирусом, 42 человека скончались
Житель Николаева через суд требует 1 млн гривень компенсации за "моральный ущерб" из-за проверки ковид-сертификатов.Житель Николаева через суд требует 1 млн гривень компенсации за "моральный ущерб" из-за проверки ковид-сертификатов.
Блок рекламы


Похожие новости
DZIDZIO и Ольга Цибульская: SLAVIA рассказала о бывшем мужеDZIDZIO и Ольга Цибульская: SLAVIA рассказала о бывшем муже
Нина Матвиенко разошлась с мужем после 50 лет бракаНина Матвиенко разошлась с мужем после 50 лет брака
Оля Полякова призналась, почему лечится у психотерапевтаОля Полякова призналась, почему лечится у психотерапевта
Украину на детском Евровидении-2021 представит Елена Усенко
Кейт Миддлтон с мужем и свекром посетила премьеру нового фильма о Джеймсе БондеКейт Миддлтон с мужем и свекром посетила премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
Бритни Спирс рассказала, как отметила день рождения сыновейБритни Спирс рассказала, как отметила день рождения сыновей
Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем новом романеСолистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем новом романе
Alyona Alyona рассказала, сколько тратит денег ежемесячноAlyona Alyona рассказала, сколько тратит денег ежемесячно
Директор трассы Формулы-1 Гран-при Бельгии была застрелена с любовницей мужемДиректор трассы Формулы-1 Гран-при Бельгии была застрелена с любовницей мужем
Катя Бужинская рассказала о домогательствахКатя Бужинская рассказала о домогательствах
Последние новости
Подгружаем последние новости