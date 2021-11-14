Елена Кравец рассказала, как с мужем посещает психотерапевта

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец призналась, что в ее отношениях с супругом Сергеем наступил кризис, который им помогает преодолеть психотерапевт.

Елена и Сергей Кравец в браке уже 19 лет. Они воспитывают троих детей — 18-летнюю дочь Машу и пятилетних двойняшек Катю и Ваню.

В интервью программе "Твій день" Елена Кравец рассказала, что спустя годы, ее отношения с супругом не такие, какие были раньше. Актриса сравнивает периоды отношений с периодами в игре, проходя каждый из которых ты приобретаешь новые навыки семейной жизни.

"Мне кажется, что каждый период трансформирует тебя. И наши отношения уже никогда не будут такими, как в начале. И это очень интересно. Мне нравится тот уровень игры, на котором мы сейчас с Сергеем живем. У нас были определенные кризисы и принятие друг друга. Сейчас мы вышли на такой ровный путь и я понимаю, что таким его еще не знаю", - отметила Кравец.

Елена Кравец рассказала, что они с супругом раньше посещали психотерапевта вместе, а сейчас перешли к индивидуальной терапии. По словам актрисы, это положительно отразилось на качестве отношений в семье.

"Для меня основной критерий — это легкость. Когда ты не думаешь, какой тебе нужно быть. Ты знаешь, что тебя любой примут в этой семье", — говорит актриса "Квартала 95".

Ранее сообщалось, как Елена Кравец провела с мужем отпуск в Карпатах.