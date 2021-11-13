В Херсонской области перекрыли межрегиональный канал сбыта марихуаны

В Херсонской области правоохранители перекрыли межрегиональный канал сбыта марихуаны и задержали пять человек.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Организовали наркобизнес двое братьев, которые выращивали растения конопли, перерабатывали их и готовое наркозелье сбывали оптовыми партиями в другие регионы Украины и на территории Новой Каховки.

Для этого сняли гараж, где участники группы перерабатывали растения конопли в марихуану, расфасовывали “товар” и упаковывали его в зип-пакеты, которые в дальнейшем передавали для сбыта.

К своей преступной деятельности они привлекли еще одиннадцать человек от 18 до 33 лет, которые занимались мелким сбытом марихуаны местным жителям.

"Группу наpкодельцов задержали оперативники Управления стратегических расследований совместно с детективами следственного управления областного главка полиции, при силовой поддержке роты полиции особого назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, провели около 30 обысков по местам жительства фигурантов. Изъяли большое количество марихуаны, экстракт каннабиса, оружие, патроны, "черновые" записи учета заказов, автомобили, деньги, полученные преступным путем.

Два организатора и еще трое участников группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Преступление квалифицировали по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Херсонской области обнаружили рекордный посев конопли более чем на 300 млн гривен. Гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов был засеян гектар на территории разрушенной птицефабрики.