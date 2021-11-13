В Сумской области женщина нашла на улице трехметрового питона

В городе Шостка в Сумской области женщина обнаружила на улице питона.

Об этом сообщили в областной полиции.

Прохожая увидела возле мусорных баков в центре Шостки большую змею и сообщила о своей находке в полицию.

“Прибывшие на вызов сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающееся уже мертво. Сама заявительница рассказывает – первыми змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке”, – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/policesumy

Не поверив им, женщина убедилась, а потом уже вызвала полицейских.

Предварительно установлено, что это питон, длиной более трех метров.

Полицейские проводят проверку, в рамках которой выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице.

Напомним, летом жительница Харькова нашла у себя под кроватью сетчатого питона.