В Сумской области женщина нашла на улице трехметрового питона
Полицейские проводят проверку.
В городе Шостка в Сумской области женщина обнаружила на улице питона.
Об этом сообщили в областной полиции.
Прохожая увидела возле мусорных баков в центре Шостки большую змею и сообщила о своей находке в полицию.
“Прибывшие на вызов сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающееся уже мертво. Сама заявительница рассказывает – первыми змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке”, – говорится в сообщении.
Не поверив им, женщина убедилась, а потом уже вызвала полицейских.
Предварительно установлено, что это питон, длиной более трех метров.
Полицейские проводят проверку, в рамках которой выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице.
Напомним, летом жительница Харькова нашла у себя под кроватью сетчатого питона.