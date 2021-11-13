Тина Кароль и Александр Попов - отношения пары

Украинская поп-дива Тина Кароль много лет одна воспитывает сына Вениамина. Артистке часто приписывают отношения со знаменитыми мужчинами. Один из них решился рассказать правду о романе с певицей.

Известный телеведущий впервые прокомментировал информацию о романе с Тиной Кароль

Об отношениях Тины Кароль с актером и телеведущим Александром Поповым заговорили после того, как они стали ведущими бэкстейджа и голдрума в шоу "Танці з зірками". Артист впервые решился прокомментировать слухи о своем романе с исполнительницей и признался, что действительно близко общается с певицей.

Тем не менее, Александр Попов категорически заявил, что его общение с Тиной Кароль ограничено исключительно дружескими и рабочими отношениями.

"Пожалуйста, нет! Она икона украинского шоу-бизнеса, а я… У меня никогда не было проблем подойти к ней и заговорить. После того, как я взял у нее интервью, мне сказали: "Ты нормальный? Она обычно никому ничего не комментирует", – рассказал Александр Попов.

Известный телеведущий впервые прокомментировал информацию о романе с Тиной Кароль

Отметим, что Тина Кароль после смерти супруга Евгения Огира хранит свою личную жизнь в тайне от широкой публики. Певице приписывали романы со многими известными мужчинами, однако официальных подтверждений тому не было.

Напомним, Тина Кароль подогрела слухи о романе с Даном Баланом. Певица трогательно обнялась на сцене с молдавским артистом.


Шевченко Лилия, Тудей

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