В Киеве за сутки обнаружили более 1800 больных ковидом

53 человека умерли.

В Киеве за сутки обнаружили более 1800 больных ковидом

В Киеве за пятницу, 12 ноября, обнаружили 1 839 больных коронавирусом. 53 человека умерли.

Об этом городской голова столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

Заболели за прошедшие сутки: 1 000 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 722 мужчины в возрасте от 18 до 95 лет. А также 75 девочек от 26 дней до 17 лет и 42 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 451, в Днепровском - 299 и в Дарницком районе - 270 случаев", - отметил Кличко.

Среди умерших: 31 женщина от 53 до 87 лет, 22 мужчины от 36 до 89 лет.

В больницы столицы госпитализировали 147 больных коронавирусом и 278 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 843 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 239 222 жителя столицы.

“Всего за период пандемии в Киеве - 6 824 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 278 411”, – сообщил Кличко.

Напомним, за пятницу, 12 ноября, в Украине зафиксировали 23 572 новых случая коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

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