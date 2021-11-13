В Украине зафиксировали еще более 23 тысяч новых случаев ковида
Летальных случаев – 695.
За пятницу, 12 ноября, в Украине зафиксировали 23 572 новых случая коронавируса, в частности, заболели 1 622 ребенка и 436 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Летальных случаев – 695.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 564 человека, выздоровели - 25 415.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1839 случаев;
- Винницкая область – 887 случаев;
- Волынская область – 642 случая;
- Днепропетровская область – 2219 случаев;
- Донецкая область – 1010 случаев;
- Житомирская область – 772 случая;
- Закарпатская область – 516 случаев;
- Запорожская область – 920 случаев;
- Ивано-Франковская область – 946 случаев;
- Киевская область – 997 случаев;
- Кировоградская область – 168 случаев;
- Луганская область – 339 случаев;
- Львовская область – 1243 случая;
- Николаевская область – 965 случаев;
- Одесская область – 2066 случаев;
- Полтавская область – 1124 случая;
- Ровенская область – 840 случаев;
- Сумская область – 584 случая;
- Тернопольская область – 428 случаев;
- Харьковская область – 1876 случаев;
- Херсонская область – 310 случаев;
- Хмельницкая область – 1015 случаев;
- Черкасская область – 530 случаев;
- Черновицкая область – 348 случаев;
- Черниговская область – 988 случаев.
За сутки были проведены 126 841 тестирование: в частности, методом ПЦР – 60 402, методом ИФА – 14 989, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 51 450.
За все время пандемии в Украине заболели 3 203 149 человек, выздоровели – 2 620 094, летальных случаев – 76 302 и было проведено ПЦР-тестирований – 15 189 223.
Напомним, в четверг, 11 ноября, в Украине подтвердили 24 058 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 750 пациентов с коронавирусом умерли.