В Одесской области женщина возвращала долг через "смотрящего" по Черноморску

Предпринимательнице грозит до семи лет заключения.

В Одесской области предпринимательница обратилась к так называемому "смотрящему" за городом Черноморском за помощью.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Она отдала в долг 2 500 долларов США , часть которого ей вернули и остались должны еще 800 долларов. Однако женщина потребовала уплаты 1 450 долларов США . Когда получила отказ о возвращении именно такой суммы, обратилась к криминальному авторитету.

Последний вместе со своим сообщником, также имеющим связи с представителями регионального криминалитета, с угрозами "выбивали" из мужчины возврат средств.

В мае полицейские задержали обоих "авторитетов" при получении средств от потерпевшего. Им было сообщено о подозрениях, и они были судом взяты под стражу без права внесения залога.

Кроме вымогательства, "смотрящему" за городом также инкриминируют установление или распространение преступного влияния (ч. 1 ст. 255-1 УК Украины).

“Вчера, 12 ноября, на основании полученных доказательств предпринимателю, обратившейся к “авторитету”, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255-3 и ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

За совершенное женщине может грозить наказание в размере от трех до семи лет тюрьмы.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Одесская областная прокуратура.