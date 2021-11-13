Новостей.COM ⇒
2021-11-13
В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Возгорание произошло внутри печи подогрева нефтепродуктов.
В Полтавской области произошло возгорание нефтепродуктов на территории ОАО "Укртатнафта".
Об этом сообщили местные спасатели.
"13 ноября в 11:25 в г. Кременчуг на территории ПАО "Укртатнафта" внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
В 11:55 возгорание было локализовано.
Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме.
“Для охлаждения печи от ГСЧС привлечены 32 человека и 7 ед. техники”, – добавили в ГСЧС.
Напомним, в Донецкой области произошел пожар на территории Авдеевского коксохимического завода.