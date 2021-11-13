Суд полностью прекратил попечительство отца Бритни Спирс над певицей

“Боже, я так люблю своих поклонников, что это безумие. Думаю, я буду плакать до конца дня!!!! Лучший день", – написала певица в Твиттере.
В то же время, издание отмечает, что хотя Спирс добилась прекращения попечительства над ней, судебная борьба между звездой и ее отцом далека от завершения.
В прошлом месяце Розенгарт подал 110-страничную петицию, в которой, среди прочего, просит открыть расследование по вероятной слежке за поп-звездой. "Это является прямым результатом сообщения The New York Times о том, что ее отец без ее согласия незаконно разместил устройства записи в ее спальне", - говорится в сообщении.
Фото: ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG
Напомним, Бритни Спирс находилась на попечении с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Попечительство дали ее отцу, который все это время контролировал ее имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни.
При этом певица продолжила выступать с концертами и зарабатывать на музыке.
В июне 2021 г. во время судебных слушаний она сказала, что ее заставляли работать против воли и принимать литий. После 13 лет ограничений Бритни Спирс заявила, что хочет распоряжаться жизнью самостоятельно.
В сентябре суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить отца Бритни Спирс от попечительства над ней.