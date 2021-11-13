Суд полностью прекратил попечительство отца Бритни Спирс над певицей

Фото: ЕРА/UPG

Суд в Лос-Анджелесе полностью отстранил Джеймса Спирса от опеки над его дочерью, певицей Бритни Спирс. Он был покровителем певицы в течение 13 лет.

Об этом пишет cnn.com.

Судья Бренда Пенни упразднила распоряжение суда во время слушания в пятницу, 12 ноября.

Адвокат Спирс Мэтью Розенгарт сказал, что для финансов певицы будет создана "подстраховка".

Фото: ЕРА/UPG

"Сегодня пора положить конец опекунству", - сказал Розенгарт, поблагодарив судью.

По словам судьи Пенни, активы певицы переведут в ее траст. Она добавила, что медицинское освидетельствование Спирс не требуется.

Против решения возражений не было.

Следующие судебные заседания назначены на 8 декабря и 19 января, на них будет обсуждаться ходатайство об изменении приговора.

Спирс не присутствовал на слушании.

Под помещением суда решения ждали сотни поклонников Спирс, они встретили его эмоциональными возгласами.

Good God I love my fans so much it’s crazy ??? !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ?????? ???? #FreedBritney



?: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L — Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021

“Боже, я так люблю своих поклонников, что это безумие. Думаю, я буду плакать до конца дня!!!! Лучший день", – написала певица в Твиттере.

В то же время, издание отмечает, что хотя Спирс добилась прекращения попечительства над ней, судебная борьба между звездой и ее отцом далека от завершения.

В прошлом месяце Розенгарт подал 110-страничную петицию, в которой, среди прочего, просит открыть расследование по вероятной слежке за поп-звездой. "Это является прямым результатом сообщения The New York Times о том, что ее отец без ее согласия незаконно разместил устройства записи в ее спальне", - говорится в сообщении.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, Бритни Спирс находилась на попечении с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Попечительство дали ее отцу, который все это время контролировал ее имущество, карьеру и другие аспекты личной жизни.

При этом певица продолжила выступать с концертами и зарабатывать на музыке.

В июне 2021 г. во время судебных слушаний она сказала, что ее заставляли работать против воли и принимать литий. После 13 лет ограничений Бритни Спирс заявила, что хочет распоряжаться жизнью самостоятельно.

В сентябре суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить отца Бритни Спирс от попечительства над ней.