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2021-11-13
В Вене заработала Рождественская ярмарка
На рынке продают вкусности – от пряников и до глинвейна.
Фото: Александр Рудоманов
В Вене в пятницу, 12 ноября, открылась Рождественская ярмарка на площади Ратуши – Ратхаусплац.
Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.
Фото: Александр Рудоманов
Ярмарка работает до 22:00, у посетителей проверяют документы.
Фото: Александр Рудоманов
На рынке, в частности, продают вкусности – от пряников и до глинвейна, а также праздничные украшения.
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов