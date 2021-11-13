В Вене заработала Рождественская ярмарка

На рынке продают вкусности – от пряников и до глинвейна.

Фото: Александр Рудоманов

В Вене в пятницу, 12 ноября, открылась Рождественская ярмарка на площади Ратуши – Ратхаусплац.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

Фото: Александр Рудоманов

Ярмарка работает до 22:00, у посетителей проверяют документы.

Фото: Александр Рудоманов

На рынке, в частности, продают вкусности – от пряников и до глинвейна, а также праздничные украшения.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов