Харьков присоединился к всемирной Сети креативных городов ЮНЕСКО как город музыки

Ранее к Сети присоединились Львов и Одесса – в области литературы.

Харьков присоединился к Сети креативных городов ЮНЕСКО как город музыки.

Об этом сообщает Постоянное представительство ЮНЕСКО в Украине.

"Убеждена, что Харьков станет мощным дополнением к Сети креативных городов ЮНЕСКО и внесет ценный вклад в существующие креативные города Украины и во всем мире. Приветствую Харьков с этим выдающимся достижением и поощряю другие украинские города следовать примеру и подавать заявки на присоединение к Сети в следующих годах!" - заявила директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Она также отметила, что Харьков может похвастаться уникальной и хорошо развитой инфраструктурой, способствующей процветанию как классической, так и современной музыки.

В городе регулярно проводятся музыкальные шоу, классические мероприятия и международные фестивали.

"В Харькове музыка – это сфера, в которую вовлечены профессиональные музыканты, ученые, исследователи и, что не менее важно, энтузиасты и широкая общественность", - добавила Азуле.

Отметим, что Харьков стал третьим украинским городом, присоединившимся к Сети. Два других – Львов (2015) и Одесса (2019) - входят в Сеть креативных городов ЮНЕСКО в сфере литературы.