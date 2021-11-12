Солистка KAZKA прокомментировала слухи о романе с партнером по шоу Танцы со звездами

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и ее партнер по шоу "Танцы со звездами" очень красиво смотрелись. К тому же, химия между ними ощущалась даже через экраны телевизоров. Украинская артистка рассказала, какие у них отношения на самом деле.

Успешная исполнительница покинула шоу в прошлое воскресенье, так как не набрала достаточное количество баллов. Поклонники были разочарованы, что больше не увидят вместе Александру Зарицкую и Юрия Мешкова. Но все может быть даже наоборот, так как ходят слухи, что между танцпартнерами роман.

В личном аккаунте в Инстаграм певица опубликовала пост, рассказав о своем участии в танцевальном проекте. Девушка призналась, что многие из ее окружения отговаривали ее участвовать в шоу, и сулили ей быстрый вылет. Но она доказала, что боец, так как смогла пройти довольно впечатляющий путь, заметно похудеть и покорить сердца огромного количества людей.

"…я покажу еще больше результаты, теперь я точно знаю, что нереального — не существует. И если я смогла своим примером вдохновить хотя бы одну такую же девочку или парня начать исполнять свою мечту, то это все было не зря", — подчеркнула солистка KAZKA.

Однако наилучшим, что с ней произошло на проекте, Александра Зарицкая считает своего партнера, с которым у нее сложились прекрасные отношения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Напомним, похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Александра Зарицкая показала себя в боди и колготках.