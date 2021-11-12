Лучшие музеи мира потеряли 78% посетителей из-за пандемии

Лувр остался самым популярным: в 2020 году его посетили 2,7 млн человек.

Лучшие музеи мира потеряли 78% посетителей из-за пандемии
Фото: alizila

В 2020 году ведущие музеи мира потеряли 78% посетителей. По данным Word Economic Forum, в течение 2020 года двадцать самых популярных музеев собрали всего 22,4 млн. посетителей. Резкое падение популярности музеев объясняется карантинными ограничениями из-за пандемии Соvid-19.

Лидером среди музеев остается Лувр: несмотря на ограничение пересечения границ и комендантский час, за 2020 год его успели посетить 2,7 млн человек. На втором месте по популярности оказался Национальный музей Китая в Пекине (1,6 млн), на третьем – британская галерея Тейт Модерн (1,43 млн).

Крупнейший музей мира – Музей Ватикана – занял лишь четвертое место по посещаемости (1,3 млн). Среди стран лидером оказалась Британия: из топ-10 музеев четыре в Лондоне (кроме Тейт Модерн, это Британский музей, Национальная галерея и Естественный музей). Впрочем, по оценке британских специалистов, восстановить допандемический уровень популярности заведения смогут не раньше чем за 5 лет.

Адаптируясь к карантинным требованиям, заведения активно развивают онлайн-программы. Музей современного искусства в Нью-Йорке не вошел в двадцатку лидеров, но вышел на первое место по количеству фолловеров в соцсетях.

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