В Днепре накрыли подпольную типографию, штамповавшую COVID-сертификаты
Во время обысков нашли полмиллиона гривен и 12 тыс. долларов.
Подпольная типография по изготовлению фиктивных COVID-сертификатов и отрицательных ПЦР-тестов разоблачена в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, трое жителей Киевской области создали в съемных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы. Объявление о своих услугах они размещали в специально созданном телеграмм-канале, а готовые документы отправляли по почте.
Во время обысков в помещениях так называемой типографии и по месту жительства дельцов правоохранители изъяли компьютерную и оргтехнику, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также около 500 тыс. гривен и 12 тыс. долларов США.
Ранее в Днепре СБУ разоблачила врача, который штамповал до 30 фальшивых COVID-сертификатов ежедневно.