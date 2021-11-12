В Днепре накрыли подпольную типографию, штамповавшую COVID-сертификаты

Во время обысков нашли полмиллиона гривен и 12 тыс. долларов.

Подпольная типография по изготовлению фиктивных COVID-сертификатов и отрицательных ПЦР-тестов разоблачена в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, трое жителей Киевской области создали в съемных квартирах подпольную типографию, где изготовляли поддельные медицинские документы. Объявление о своих услугах они размещали в специально созданном телеграмм-канале, а готовые документы отправляли по почте.

Во время обысков в помещениях так называемой типографии и по месту жительства дельцов правоохранители изъяли компьютерную и оргтехнику, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также около 500 тыс. гривен и 12 тыс. долларов США .

Фото: gp.gov.ua