Ковид в Украине: за сутки 24 тыс. заболевших и почти 22 тыс. выздоровевших

В четверг, 11 ноября, в Украине подтвердили 24 058 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 1 616 детей и 468 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 4 318 человек, преодолели болезнь 21 941 человек, 750 пациентов с коронавирусом умерли.

Больше всего случаев коронавирусной болезни 11 ноября подтвердили в Днепропетровской (1867), Одесской (1816) областях, Киеве (1802), а также Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 179 577 человек, выздоровели от коронавируса 2 594 679 человек, от осложнений ковида умерли 75 607 украинцев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

11 ноября 279 136 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 141 347 украинцев, полностью иммунизированы – 137 789 человек. Прививки делали четырьмя вакцинами. В частности, 1 324 человека вакцинировали препаратом от Moderna.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 11 986 077 человек, полностью иммунизированы 8 422 334 человека. В общей сложности сделано 20 408 409 прививок.

Напомним, вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал обязательную вакцинацию для медиков и коммунальщиков.