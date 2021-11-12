Позитив: кто стал инициатором развода певца

В апреле 2021 года стало известно, что экс-участник группы "Время и Стекло" разводится с женой после 15 лет отношений. Выяснилось, что до этого пара некоторое время не жила вместе, пытаясь наладить отношения, но попытки не увенчались успехом. Экс-супруга Позитива рассказала, кто же на самом деле был инициатором расставания и почему.

В интервью программе "Звездный путь" бизнеследи и лучшая подруга Насти Каменских рассказала, что это именно она решила поставить точку. Никакие совместные путешествия, свидания и попытки сохранить семью не изменили ее решения.

"Не то, что я психанула, пошла и сказала: "Идите все в баню, я царевна и хочу жить сама". Нет, конечно. Это больно, это сложный переломный момент. Особенно когда я приняла решение, что нужно отпускать друг друга, чтобы каждый был счастлив отдельно, вот тогда было состояние, когда ты чувствуешь себя на полном дне", — отметила Аня Андрийчук.

В Сети даже ходили слухи, что причиной развода стала другая женщина, что Позитив ушел от жены из-за своей партнерши по шоу "Танцы со звездами" Юлии Сахневич. Анна, комментируя эти слухи, призналась, что не верит им. В шоу-бизнесе все время появляются подобные слухи и верить всем она не намерена. К тому же, если это и так, то измена останется только на совести Позитива.

Напомним, Позитив был замечен в объятиях прекрасной незнакомки: с кем закрутил роман участник группы Mozgi.