В Киеве загорелся ресторан на воде, - ГСЧС

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Столичные пожарные ликвидируют пожар заведения питания в районе Гидропарка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"11 ноября в ГСЧС поступила информация, что в районе Гидропарка, в заливе реки Днепр (близ Венецианского моста), на однопалубном плавучем кафе возник пожар", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, около 21 часов пожар был локализован на площади 160 м кв. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

От ГСЧС в тушении пожара были привлечены 20 человек и 4 единиц техники.

Напомним, 10 ноября на пляже "Дельфин" в Одессе ночью сгорел популярный ночной клуб True Man Hot Boat.