В Киеве загорелся ресторан на воде, - ГСЧС

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В Киеве загорелся ресторан на воде, - ГСЧС
Скріншот

Столичные пожарные ликвидируют пожар заведения питания в районе Гидропарка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"11 ноября в ГСЧС поступила информация, что в районе Гидропарка, в заливе реки Днепр (близ Венецианского моста), на однопалубном плавучем кафе возник пожар", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, около 21 часов пожар был локализован на площади 160 м кв. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

От ГСЧС в тушении пожара были привлечены 20 человек и 4 единиц техники.

Напомним, 10 ноября на пляже "Дельфин" в Одессе ночью сгорел популярный ночной клуб True Man Hot Boat.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовалоНа Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовало
В Кирилловке убили сына известного бизнесмена, отец утверждает, что за украинский языкВ Кирилловке убили сына известного бизнесмена, отец утверждает, что за украинский язык
KAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготкахKAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготках
Полиция открыла производство по поводу установки скрытых камер в душевой общежития КПИПолиция открыла производство по поводу установки скрытых камер в душевой общежития КПИ
В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинацииВ Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации
Блок рекламы


Похожие новости
Локдаун в Киеве и во Львове: как будут работать школыЛокдаун в Киеве и во Львове: как будут работать школы
В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинацииВ Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации
В Киеве выявили 625 больных коронавирусом, 42 человека скончалисьВ Киеве выявили 625 больных коронавирусом, 42 человека скончались
Кличко: среди умерших от COVID-19 в Киеве – ни одного вакцинированногоКличко: среди умерших от COVID-19 в Киеве – ни одного вакцинированного
На Оболони в Киеве начали восстанавливать русло ПочайнойНа Оболони в Киеве начали восстанавливать русло Почайной
В Киеве впервые зафиксировали 60 смертей от коронавируса в суткиВ Киеве впервые зафиксировали 60 смертей от коронавируса в сутки
В Киеве задержан адвокат за вымогательство у семьи $400 тысяч за решение вымышленных проблемВ Киеве задержан адвокат за вымогательство у семьи $400 тысяч за решение вымышленных проблем
На заводе "Втортех" в Броварах ночью произошел взрывНа заводе "Втортех" в Броварах ночью произошел взрыв
В Киеве произошли столкновения между активистами и застройщиками на Никольско-СлободскойВ Киеве произошли столкновения между активистами и застройщиками на Никольско-Слободской
В Киеве иностранец ограбил автозаправкуВ Киеве иностранец ограбил автозаправку
Последние новости
Подгружаем последние новости