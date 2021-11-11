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2021-11-11
В Киеве загорелся ресторан на воде, - ГСЧС
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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Столичные пожарные ликвидируют пожар заведения питания в районе Гидропарка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"11 ноября в ГСЧС поступила информация, что в районе Гидропарка, в заливе реки Днепр (близ Венецианского моста), на однопалубном плавучем кафе возник пожар", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, около 21 часов пожар был локализован на площади 160 м кв. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.
От ГСЧС в тушении пожара были привлечены 20 человек и 4 единиц техники.
Напомним, 10 ноября на пляже "Дельфин" в Одессе ночью сгорел популярный ночной клуб True Man Hot Boat.