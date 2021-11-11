На съемках телешоу задержали "сваху", которая выдавала украинок замуж за иностранцев
По данным СМИ, 52-летнюю женщину задержали после съемок реалити-шоу "Супермама".
Пограничники разоблачили схему легализации в Украине иностранцев через фиктивные браки с украинками, а вчера во время съемок одного из известных в Украине телепроектов задержали ее организатора.
Задержание произошло при получении женщиной 40 тысяч гривен за незаконную махинацию. Деньги она сразу спрятала себе под белье, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Следственно-оперативные действия проводили пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно со следователем Печерского управления полиции при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева.
Следствие установило, что женщина 1969 года рождения вместе с сообщниками организовала преступную схему незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.
Участники схемы предлагали фиктивные браки иностранцам, которые намеревались попасть в Украину, но не имели для этого законных оснований. Каждый участник схемы получал свою долю нелегального заработка, при этом женщина, выступавшая фиктивной женой, должна была получить 200 долларов США, а сообщник, который искал потенциальных жен – 50 долларов.
По данным УП, "сваху" задержали после съемок реалити-шоу "Супермама".
В Киевской городской прокуратуре сообщают, что по месту жительства задержанной проводятся безотлагательные следственные действия. Организатор схемы помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее 60 студентов из Ирака оформили фиктивные браки с пенсионерками в Одесской области. Некоторым женщинам выдавали справки о беременности.