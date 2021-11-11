За сутки в Украине зафиксировали 24 747 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 4 778 человек, 652 пациента умерли.

За сутки в Украине зафиксировали 24 747 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине были зафиксированы 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 1 550 детей и 462 медработника).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 4 778 человек, 652 пациента умерли. Выздоровели – 18 896 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 155 519 человек, выздоровели – 2 572 738. От осложнений заболевания умерли 74 857 человек.

Всего было проведено 15 067 107 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 2002 случая;
  • Винницкая область – 712 случаев;
  • Волынская область – 694 случая;
  • Днепропетровская область – 1999 случаев;
  • Донецкая область – 1179 случаев;
  • Житомирская область – 956 случаев;
  • Закарпатская область – 466 случаев;
  • Запорожская область – 1146 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1454 случая;
  • Киевская область – 945 случаев;
  • Кировоградская область – 192 случая;
  • Луганская область – 394 случая;
  • Львовская область – 1253 случая;
  • Николаевская область – 903 случая;
  • Одесская область – 1469 случаев;
  • Полтавская область – 1327 случаев;
  • Ровенская область – 985 случаев;
  • Сумская область – 1174 случая;
  • Тернопольская область – 603 случая;
  • Харьковская область – 1550 случаев;
  • Херсонская область – 548 случаев;
  • Хмельницкая область – 1089 случаев;
  • Черкасская область – 597 случаев;
  • Черновицкая область – 430 случаев;
  • Черниговская область – 680 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Минздраве отметили, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

За минувшие сутки были привиты 277 097 человек. Одну дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека. С начала вакцинальной кампании привиты 11 844 730 человек.

Напомним, что Национальная академия наук предполагает, что Украина уже вышла на пик осенней волны COVID-19. Постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре.

С 15 октября регионы Украины постепенно начали переводить в "красную" зону, и с 12 ноября там будет уже 18 регионов, включая Киев.

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