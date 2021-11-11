За сутки в Украине зафиксировали 24 747 новых случаев ковида
Госпитализированы за сутки 4 778 человек, 652 пациента умерли.
За прошедшие сутки в Украине были зафиксированы 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 1 550 детей и 462 медработника).
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 4 778 человек, 652 пациента умерли. Выздоровели – 18 896 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 3 155 519 человек, выздоровели – 2 572 738. От осложнений заболевания умерли 74 857 человек.
Всего было проведено 15 067 107 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 2002 случая;
- Винницкая область – 712 случаев;
- Волынская область – 694 случая;
- Днепропетровская область – 1999 случаев;
- Донецкая область – 1179 случаев;
- Житомирская область – 956 случаев;
- Закарпатская область – 466 случаев;
- Запорожская область – 1146 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1454 случая;
- Киевская область – 945 случаев;
- Кировоградская область – 192 случая;
- Луганская область – 394 случая;
- Львовская область – 1253 случая;
- Николаевская область – 903 случая;
- Одесская область – 1469 случаев;
- Полтавская область – 1327 случаев;
- Ровенская область – 985 случаев;
- Сумская область – 1174 случая;
- Тернопольская область – 603 случая;
- Харьковская область – 1550 случаев;
- Херсонская область – 548 случаев;
- Хмельницкая область – 1089 случаев;
- Черкасская область – 597 случаев;
- Черновицкая область – 430 случаев;
- Черниговская область – 680 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Минздраве отметили, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
За минувшие сутки были привиты 277 097 человек. Одну дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека. С начала вакцинальной кампании привиты 11 844 730 человек.
Напомним, что Национальная академия наук предполагает, что Украина уже вышла на пик осенней волны COVID-19. Постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре.
С 15 октября регионы Украины постепенно начали переводить в "красную" зону, и с 12 ноября там будет уже 18 регионов, включая Киев.