За сутки в Украине зафиксировали 24 747 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 4 778 человек, 652 пациента умерли.

За прошедшие сутки в Украине были зафиксированы 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 1 550 детей и 462 медработника).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 4 778 человек, 652 пациента умерли. Выздоровели – 18 896 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 155 519 человек, выздоровели – 2 572 738. От осложнений заболевания умерли 74 857 человек.

Всего было проведено 15 067 107 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2002 случая;

– 2002 случая; Винницкая область – 712 случаев;

Волынская область – 694 случая;

Днепропетровская область – 1999 случаев;

Донецкая область – 1179 случаев;

Житомирская область – 956 случаев;

Закарпатская область – 466 случаев;

Запорожская область – 1146 случаев;

Ивано-Франковская область – 1454 случая;

Киевская область – 945 случаев;

Кировоградская область – 192 случая;

Луганская область – 394 случая;

Львовская область – 1253 случая;

Николаевская область – 903 случая;

Одесская область – 1469 случаев;

Полтавская область – 1327 случаев;

Ровенская область – 985 случаев;

Сумская область – 1174 случая;

Тернопольская область – 603 случая;

Харьковская область – 1550 случаев;

Херсонская область – 548 случаев;

Хмельницкая область – 1089 случаев;

Черкасская область – 597 случаев;

Черновицкая область – 430 случаев;

Черниговская область – 680 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Минздраве отметили, что 91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

За минувшие сутки были привиты 277 097 человек. Одну дозу получили 147 344 человека, полностью иммунизированы – 129 753 человека. С начала вакцинальной кампании привиты 11 844 730 человек.

Напомним, что Национальная академия наук предполагает, что Украина уже вышла на пик осенней волны COVID-19. Постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре.