Доктор Комаровский рассказал, когда в Украине появятся новые таблетки от COVID-19

Известный украинский врач и телеведущий Доктор Комаровский рассказал украинцам о новом средстве от коронавируса, которое вскоре появится в Украине. Речь идет о таблетках "Молнупиравир" производителя Merck.

Доктор Комаровский рассказал, когда в Украине появятся новые таблетки от COVID-19

Данное лекарство доказало свою эффективность в Великобритании и будет экспортироваться в другие страны, в том числе и в Украину. По словам Комаровского, препарат показал высокую эффективность при лечении коронавируса, однако, даже после появления в Украине, доступ к нему получат не все. Стоимость лекарства окажется не по карману большинству украинских граждан.

В настоящее время стоимость "Молнупиравира" составляет 700 долларов за пятидневный курс таблеток.

Доктор Комаровский рассказал, когда в Украине появятся новые таблетки от COVID-19

Лекарство от COVID-19 следует принимать как минимум в первые 3 дня болезни, дальше их действие будет неэффективно.

Комаровский предположил, что теоретически Минздрав может закупить определенное количество доз данного препарата и обеспечить им тяжелых коронавирусных больных. Например, пенсионеров с гипертонической болезнью, после инсульта, заболевших с тяжелой формой диабета и т.д.

По словам медика, еще не известно, какие противопоказания имеет "Молнупиравир", и насколько в дальнейшем его эффективность будет такой же, как сейчас. Ведь когда при лечении вирусных инфекций используется один препарат, то к нему достаточно быстро формируется устойчивость вируса, отмечает Комаровский.

Ранее Доктор Комаровский рассказал об опасности современных вакцин от коронавируса.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовалоНа Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовало
В Кирилловке убили сына известного бизнесмена, отец утверждает, что за украинский языкВ Кирилловке убили сына известного бизнесмена, отец утверждает, что за украинский язык
KAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготкахKAZKA Александра Зарицкая после похудения на 20 кг показала фигуру в боди и колготках
Полиция открыла производство по поводу установки скрытых камер в душевой общежития КПИПолиция открыла производство по поводу установки скрытых камер в душевой общежития КПИ
В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинацииВ Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации
Блок рекламы


Похожие новости
Штраф за выгул собак в Украине увеличили до 5100 гривенШтраф за выгул собак в Украине увеличили до 5100 гривен
За сутки в Украине зафиксированы 18 988 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксированы 18 988 новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали более 17 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали более 17 тысяч новых случаев ковида
Выходные на Новый год и Рождество – даты нерабочих дней в УкраинеВыходные на Новый год и Рождество – даты нерабочих дней в Украине
За сутки в Украине зафиксировали более 25 тысяч новых случаев ковида, умерли 793 человекаЗа сутки в Украине зафиксировали более 25 тысяч новых случаев ковида, умерли 793 человека
93% госпитализированных за эту волну ковида в Украине не были вакцинированы93% госпитализированных за эту волну ковида в Украине не были вакцинированы
За сутки в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев ковида
Кличко: среди умерших от COVID-19 в Киеве – ни одного вакцинированногоКличко: среди умерших от COVID-19 в Киеве – ни одного вакцинированного
Около 300 тыс. украинцев вчера получили прививку от COVID-19Около 300 тыс. украинцев вчера получили прививку от COVID-19
За сутки в Украине зафиксированы 23 393 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксированы 23 393 новых случая ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости