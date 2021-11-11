Доктор Комаровский рассказал, когда в Украине появятся новые таблетки от COVID-19

Известный украинский врач и телеведущий Доктор Комаровский рассказал украинцам о новом средстве от коронавируса, которое вскоре появится в Украине. Речь идет о таблетках "Молнупиравир" производителя Merck.

Данное лекарство доказало свою эффективность в Великобритании и будет экспортироваться в другие страны, в том числе и в Украину. По словам Комаровского, препарат показал высокую эффективность при лечении коронавируса, однако, даже после появления в Украине, доступ к нему получат не все. Стоимость лекарства окажется не по карману большинству украинских граждан.

В настоящее время стоимость "Молнупиравира" составляет 700 долларов за пятидневный курс таблеток.

Лекарство от COVID-19 следует принимать как минимум в первые 3 дня болезни, дальше их действие будет неэффективно.

Комаровский предположил, что теоретически Минздрав может закупить определенное количество доз данного препарата и обеспечить им тяжелых коронавирусных больных. Например, пенсионеров с гипертонической болезнью, после инсульта, заболевших с тяжелой формой диабета и т.д.

По словам медика, еще не известно, какие противопоказания имеет "Молнупиравир", и насколько в дальнейшем его эффективность будет такой же, как сейчас. Ведь когда при лечении вирусных инфекций используется один препарат, то к нему достаточно быстро формируется устойчивость вируса, отмечает Комаровский.

Ранее Доктор Комаровский рассказал об опасности современных вакцин от коронавируса.