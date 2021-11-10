Житель Николаева через суд требует 1 млн гривень компенсации за "моральный ущерб" из-за проверки ковид-сертификатов.

Мужчина подал иск в Окружной админсуд Киева.

?Житель Николаева через суд требует 1 млн гривень компенсации за "моральный ущерб" из-за проверки ковид-сертификатов.
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск гражданина об обжаловании проверки сертификатов вакцинации от коронавируса в общественных местах.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск об обжаловании отдельных положений постановления №1236 от 9.12.20 «Об установлении карантина и предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». С соответствующим иском к Кабинету Министров Украины и Государственной казначейской службе Украины обратился житель Николаева", – говорится в сообщении.

Истец просит суд отменить п.18 указанного постановления по части предоставления права сотрудникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам, уполномоченным органами местного самоуправления проводить на улицах, в парках, других общественных местах (заведениях общественного питания, развлекательных заведениях, транспорте) выборочную проверку документов, также документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни в случаях, когда это основание для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.

Среди других требований иска – взыскать с Государственной казначейской службы за счет бюджетных ассигнований Кабмина 1 млн. гривень морального ущерба в пользу истца.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок на "желтом" и "красном" уровнях эпидопасности. Для проверки ковид-паспортов на украинским полицейским установили на планшеты специальное программнле обеспечение, позволяющее считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что проверка наявности у граждан COVID-сертификата является законной. В полиции также пояснили, почему именно правоохранители проверяют ковид-документы. Кроме полиции, проверку также осуществляет служба Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужба.

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