В Одессе из-за пожара в общежитии эвакуировали 37 человек

Два человека обратились за медицинской помощью из-за отравления дымом.

В Одессе из-за пожара в общежитии эвакуировали 37 человек
Фото: od.dsns.gov.ua

В Одессе произошел пожар в общежитии Государственного университета интеллектуальных технологий и связи.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня, в 15 часов 34 минуты, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Одесса, по улице Новосельского, 74/76 возник пожар в жилой комнате на 7-м этаже 9-этажного общежития, принадлежащего Государственному университету интеллектуальных технологий и связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ликвидации пожара пожарные эвакуировали 37 человек, одного из них - по автолестнице.

Сложной задачей была эвакуация беременной женщины, побоявшейся спуститься с 9 этажа по автолестнице. Спасатели помогли ей добраться до безопасного места по лестничной клетке. В 16:15 минут пожар был ликвидирован на общей площади 30 м2. От ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 48 спасателей.

Фото: od.dsns.gov.ua

По данным издания "Рупор Одессы", двое эвакуированных обратились за медицинской помощью из-за отравления дымом.

Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, ранее на пляже "Дельфин" в Одессе сгорел популярный ночной клуб True Man Hot Boat.

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