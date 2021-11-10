Виталий Кличко признался, разводится ли с женой

Мэр Киева Виталий Кличко дал редкое интервью и рассказал подробнее о своей личной жизни. Бывший боксер и политик, наконец, признался, развелся ли он со своей женой.

Виталий Кличко рассказал о разводе с женой

Киевский градоначальник и его супруга Наталья живут отдельно друг от друга: политик ведет дела в Киеве, а его жена – в Германии. Недавно стало известно, что Наталья Кличко занялась певческой карьерой и занята созданием собственного репертуара.

В интервью Дмитрию Гордону Виталий Кличко рассказал о взаимоотношениях с женой. Интересно то, что на вопрос журналиста о том, как паре удается поддерживать теплые отношения, живя за тысячи километров друг от друга, политик с улыбкой попросил задать ему следующий вопрос. К счастью, он ответил, правдивы ли слухи о том, что они с Натальей развелись.

"Если мы будем разводиться, обязательно сообщим об этом", — отметил Виталий Кличко.

Виталий Кличко рассказал о разводе с женой

Также мэр Киева откровенно отметил, что ему нравится, как поет его жена, однако он, видимо, не верит в то, что она сможет заниматься этим профессионально и добиться успеха.

"Дело в том, чтобы быть профессионалом в любой из профессий нужно отдаться полностью. На сто процентов. И заниматься лишь этим. Чуть-чуть попробовать – не работает. Я знаком с очень многими звездами – они не имеют абсолютно никакой жизни. Они живут в перелетах, концертах, они зарабатывают большие деньги, но своей личной жизни не имеют. Либо ты можешь попробовать и ради хобби это сделать, или занимаешься и можешь положить алтарь – полностью всю свою жизнь", — ответил Виталий Кличко.

Видимо, супруга политика не готова пожертвовать семьей ради карьеры.


Напомним, жена Виталия Кличко показала редкое фото 18-летней красавицы-дочери.


Анастасия Березовская, Тудей

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