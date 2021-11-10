?Только 28% специалистов киносферы получили образование по специальности, - исследование

Ассоциация киноиндустрии вместе с Центром "Социальные индикаторы" при поддержке Украинского Культурного Фонда провели комплексное исследование украинской системы кинообразования.

Об этом говорится в отчете Ассоциации киноиндустрии Украины.

Так, были проведены 12 глубинных интервью с работодателями в сфере киноиндустрии, опрошены 107 опытных специалистов киноотрасли, а также 300 студентов последних курсов и 300 выпускников профильных учебных заведений Киева , Харькова, Одессы и Львова по специальности 021 "Аудиовизуальное искусство". Отдельно были проанализированы образовательные программы и открытые источники учебных заведений.

Целью этого исследования было собрать информацию с обеих сторон (студентов и киноиндустрии) об их потребностях, точках соответствия и несоответствии в ожиданиях относительно друг друга. А также донести эту информацию до институтов образования и управления образованием, таким образом сделав очевидной необходимость дальнейшей работы с назревшей необходимостью срочной модернизации кинообразования.

Результатом исследования является двусторонний взгляд на проблемы подготовки профессиональных кадров для киноиндустрии Украины. С одной стороны, было составлено мнение соискателей образования по киноспециальностям, а с другой — представителей кинокомпаний, заинтересованных в качественном персонале. Полный отчет по результатам исследования опубликован по ссылке, далее приведены отдельные общие выводы и результаты.

Анализ образовательных программ учебных заведений привел к выводу, что они в меньшей степени ориентированы на подготовку кадров по административной и технической частям съемок и на маркетинговую поддержку кинопродукта. Так, только 28% опрошенных специалистов киносферы отметили, что получили образование по киноспециализации. В то же время доля респондентов с кинообразованием как среди специалистов творческой группы профессий, так и среди специалистов технической группы примерно одинакова.

"Однако квартет профессий "сценаристы-режиссеры-операторы-актеры" отличается сравнительно большей долей специалистов с отраслевой киноспециализацией (среди опрошенных специалистов этого квартета 67% имеют кинообразование)", - отмечается в отчете.

Работодатели в сфере киноиндустрии испытывают нехватку специалистов высокого качества вместе с большим количеством специалистов среднего уровня. Одной из причин может быть содержание наполнения образовательных программ: в учебных заведениях, по их мнению, программы устаревшие. Информация, предоставляемая студентам, не раскрывает современные тенденции в сфере кино. По словам респондентов, преподаватели полагаются на свой давний опыт и не следят за изменениями в сфере кино, ограничиваются знанием локального контекста.

Также на качество умений и навыков потенциальных работников влияет то, что в учебных заведениях отсутствуют образовательные программы для технических профессий (гафер, фокус-пулер, осветитель, оператор стедикама (крана) и административных профессий (локейшн-менеджер, администратор, talent-менеджер)).

Таким образом, основным направлением работы учебных заведений в формальной системе образования является подготовка базового набора специалистов по производству кинолент и телевизионных продуктов, специалистов по созданию визуального искусства и ученых в этой сфере.

Украинские учебные заведения в основном осуществляют подготовку профессионалов, непосредственно участвующих в разработке аудиовизуального продукта - режиссеры-постановщики, драматурги, операторы-постановщики, организаторы кино-, телепроизводства, режиссеры монтажа, анимационная графика, киноведение, звукорежиссеры, актеры, продюсеры.

Однако лишь незначительное количество учебных заведений осуществляют подготовку студентов, которые после выпуска могут работать по узкой специальности, пользующейся спросом на рынке труда.

К примеру, только одно учебное заведение имеет программы для подготовки режиссеров монтажа, драматургов кино и телевидения, профильных аниматоров. В целом киноотрасли не хватает целой прослойки профессионального предвысшего образования, где могли бы получить образование такие специалисты, как: второй режиссер, скрипт-супервайзер, линейный продюсер, гафер, осветитель, фокус-пулер, оператор стедикама и крана, механик камер, директор производства и локейшн менеджер. Большинство этих профессий не существуют даже на уровне классификатора.

Отдельной проблемой работодатели считают то, что большинство нынешних программ подготовки актеров и большинство художественных программ имеют уклон в театральную сторону, что требует разделения учебных программ или равноценного представительства киноспецифики.

Студенты и выпускники, выразившие замечания к наполнению учебных программ, обратили внимание на следующее: устаревшая теоретическая база, недостаточная квалификация преподавателей, нехватка специализированных предметов, нехватка практической составляющей, отсутствие или устаревшая съемочная техника.

Опрошенные специалисты самыми необходимыми изменениями в процессе кинообразования назвали вовлечение в преподавание специалистов-практиков, увеличение объема и эффективности практических занятий для студентов и наполнение учебных программ современными знаниями и инструментами.

Выпускники учебных заведений должны постоянно получать практику во время работы над проектами и технический опыт (используя современную технику).

Кроме устаревшего знания респонденты также обращают внимание на несистемный подход в обучении, например, продюсеров не учат принципам формирования бюджета и продвижения продукта. Часто респонденты также указывали на необходимость более профильного, узкоспециализированного образования для большего разнообразия профессий, в освоении современных технологий (как на уровне базовой техники и оборудования, так и на уровне программных инструментов), в надлежащем финансировании и материально-техническом обеспечении учебных заведений, а также говорили о необходимости учета международных стандартов и о привлечении иностранных специалистов.

Что касается оптимальности сроков обучения, то респонденты таким сроком назвали (в среднем) 2 года для профессионального предвысшего образования, 3-4 года для профильного и 4-5 лет для высшего образования.

По результатам исследования были разработаны рекомендации для представителей образовательных учреждений, государственных органов, студентов, работников индустрии, работодателей и других заинтересованных категорий.