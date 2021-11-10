Локдаун в Киеве и во Львове: как будут работать школы

Школьники в Украине продолжат сидеть дома на карантине и учиться дистанционно. В частности, школам Киева рекомендовано не возобновлять занятия в классах на следующей неделе, а вот ученики младших классов во Львове вернутся за парты 15 ноября.

В украинских школах продлили дистанционное обучение: кто из учеников вернется за парты через неделю

Из-за пандемии коронавируса эпидемиологическая ситуация в стране оставляет желать лучшего. Из-за появления новых штаммов увеличивается количество заболевших детей в столице, поэтому ученики младшей школы (1-4 классов) вынуждены сидеть дома, как и старшеклассники.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 10 ноября в киевские больницы с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 85 детей, в том числе четверо – в реанимации. Он подчеркнул, что такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса.

Дети действительно стали чаще заражаться и болеть коронавирусом. Школьники стали мощным разносчиком инфекции. Они могут болеть бессимптомно, но заражать родителей, бабушек и дедушек.

В украинских школах продлили дистанционное обучение: кто из учеников вернется за парты через неделю

Отмена удаленного обучения во Львове касается только младшей школы. Остальные карантинные ограничения будут действовать в городе еще две недели.

Напомним, что дистанционное обучение в школах Киева длится с 1 ноября, когда столица официально вошла в "красную" зону. Родители учеников младшей школы требуют, чтобы их детям разрешили очное обучение, однако власть решила сдержать пик заболеваемости и ограничить учителей и детей от возможной угрозы заболеть.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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